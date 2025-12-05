Abone ol: Google News

Trabzonspor, Göztepe maçı hazırlıklarına devam etti

Trabzonspor, Süper Lig’in 15’inci haftasında oynayacağı Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Yayınlama Tarihi: 05.12.2025 18:17
Trabzonspor, Göztepe maçı hazırlıklarına devam etti
  • Trabzonspor, Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürdü.
  • Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde yapılan antrenman ısınma, 5'e 2 ve taktik çalışmalar içeriyordu.
  • Bordo-mavililer, yarınki antrenmanın ardından İstanbul'a hareket edecek.

Trabzonspor, Süper Lig’in 15’inci haftasında deplasmanda oynayacağı Göztepe maçının hazırlıklarına bugün saat 15.00’de yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde ısınma gerçekleştirildi.

5’e 2 ile devam eden antrenman, taktik çalışmasıyla sona erdi.

HAZIRLIKLAR SONA ERECEK

Bordo-mavililer, yarın saat 12.30’da yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayarak İstanbul’a gidecek.

