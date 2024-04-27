Galatasaray'da 1 Haziran 2024 - 31 Mayıs 2025 dönemi bütçesi kabul edildi Galatasaray Spor Kulübü Yıllık Olağan Bütçe Toplantısı'nda kulübün 1 Haziran 2024 - 31 Mayıs 2025 dönemi bütçesi 3 milyar 902 milyon 294 bin 936 TL gelir, 4 milyar 714 milyon 25 bin 420 TL de gider olarak oy çokluğu ile kabul edildi.

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İHA

Galatasaray Yıllık Olağan Bütçe Toplantısı, Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı, Anadolu Oditoryum Salonu’nda yapıldı.

Toplantıda mali konular ve bütçeyle ilgili Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi İsmail Sarıkaya sunum gerçekleşirdi.

1 Haziran 2024 - 31 Mayıs 2025 dönemi için sunulan bütçe üyeler tarafından oy çokluğu ile kabul edildi.

Sarı-kırmızılı kulübün 1 Haziran 2024 - 31 Mayıs 2025 döneminde futbol harici faaliyetler için gelir bütçesi 3 milyar 902 milyon 294 bin 936 TL, gider bütçesi de 4 milyar 714 milyon 25 bin 420 TL oldu.

"Yeni bütçemiz camiamıza hayırlı olsun"

Oylamadan sonra teşekkür konuşması yapan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, şu şekilde konuştu:

Tarafınızdan onaylanan yeni bütçemiz camiamıza hayırlı olsun. Sizlerin desteğiyle Galatasaray’ı daha iyi günlere taşımak için çalışmaya devam edeceğiz. Galatasaray hep birlikte yaptığımız birlik ve beraberlik ortamıyla daha büyük başarılara koşacak. Bu ülkenin medarıiftiharı olmaya devam edecektir. Yaşasın Galatasaray.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)