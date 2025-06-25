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Galatasaray'da Alvaro Morata ve Nicolo Zaniolo'yla ayrılık yakın

İtalya Serie A ekibi Fiorentina'da sezonu tamamlayan Nicolo Zaniolo, Galatasaray'dan ayrılabilir. Zaniolo için Hollanda ekibi PSV'nin devreye girdiği öğrenildi. Alvaro Morata için ise İtalya ligi ekiplerinden Como'nun İspanyol oyuncuya teklif yaptığı aktarıldı.

Haber Merkezi Haber Merkezi
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Galatasaray'da Alvaro Morata ve Nicolo Zaniolo'yla ayrılık yakın

Galatasaray'a geçtiğimiz sezonun devre arasında katılan Alvaro Morata ile ilgili flaş bir teklif ortaya çıktı.

Fabrizio Romano'nun haberine göre, İtalya ligi ekiplerinden Como, Alvaro Morata'ya resmi teklif yaptı.

Ayrıca haberde Morata'nın Galatasaray'dan ayrılacağı ve Milan'da kalmayacağı belirtildi.

COMO'DAN MORATA'YA RESMİ TEKLİF GELDİ

Sarı-Kırmızılı formayla yarım sezonda 16 maça çıkan Morata, 7 kez rakip fileleri havalandırırken, 3 de asist yaptı.

Morata'nın yanı sıra sarı-kırmızılılarda bir transfer gelişmesi daha yaşanıyor.

Galatasaray’a geri dönmesi beklenen Nicolo Zaniolo için de dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

PSV, ZANIOLO'NUN PEŞİNDE 

ESPN’in haberine göre, Noa Lang’ın Napoli’ye transferi sonrası kanat hattını güçlendirmek isteyen Hollanda ekibi PSV, rotasını Zaniolo’ya çevirdi.

Haberde, PSV’nin 25 yaşındaki oyuncunun menajeriyle görüşmelere başladığı ve İtalyan futbolcunun Hollanda’ya transfer fikrine sıcak baktığı ifade edildi.

Geçtiğimiz sezonu iki farklı İtalyan kulübünde geçiren Zaniolo, toplamda 36 resmi maçta görev aldı ve bu süreçte 3 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

Eshspor Haberleri