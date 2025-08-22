Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz krizi çıktı

Suudi Arabistan ekibi NEOM SC'nin Barış Alper Yılmaz'a olan ilgisi Galatasaray'da krize yol açtı...

Milli futbolcunun 3 gündür antrenmanlara çıkmadığı iddia edildi.

Buna göre NEOM SC, Barış Alper Yılmaz için Galatasaray'a 35 milyon euro teklif etti ancak ret cevabı aldı.

İZİN İSTEDİ: GALATASARAY REDDETTİ

Sarı-kırmızılıların Suudi ekibinden 50 milyon euro istediği belirtildi.

Barış Alper Yılmaz'ın ise kendisine teklif edilen 10 milyon dolarlık maaş sonrası adeta gemileri yakmasına neden oldu.

Milli futbolcunun sakatlığı ya da hastalığının bulunmamasına rağmen 3 gündür antrenmanlara çıkmadığı aktarıldı.

ANTRENMANA ÇIKMADI

Kendisine yapılan astronomik teklifi büyük bir fırsat olarak gören Barış Alper Yılmaz, transferine izin verilmesini talep etti.

25 yaşındaki futbolcu, Galatasaray'ın maaşını 2.5 milyon eurodan 4.5 milyon euroya çıkarma teklifi karşısında ise resti çekti.

Barış Alper Yılmaz'ın sarı-kırmızılılardan gelen teklifi kabul etmediği ve 7.5 milyon euro istediği iddia edildi.

GALATASARAY AÇIKLAMA YAPTI

NEOM SC'nin Barış Alper Yılmaz ile izinsiz görüşmesiyle ilgili olarak Galatasaray'dan bir açıklama geldi.

Sarı-kırmızılılar, resmi sitesinden yaptığı açıklama ile Neom kulübünü FIFA'ya şikayet ettiklerini duyurdu.

Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: