Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz krizi çıktı

Suudi Arabistan ekibi NEOM SC'nin Barış Alper Yılmaz'a olan ilgisi Galatasaray'da krize yol açtı...
Milli futbolcunun 3 gündür antrenmanlara çıkmadığı iddia edildi.
Buna göre NEOM SC, Barış Alper Yılmaz için Galatasaray'a 35 milyon euro teklif etti ancak ret cevabı aldı.
İZİN İSTEDİ: GALATASARAY REDDETTİ
Sarı-kırmızılıların Suudi ekibinden 50 milyon euro istediği belirtildi.
Barış Alper Yılmaz'ın ise kendisine teklif edilen 10 milyon dolarlık maaş sonrası adeta gemileri yakmasına neden oldu.
Milli futbolcunun sakatlığı ya da hastalığının bulunmamasına rağmen 3 gündür antrenmanlara çıkmadığı aktarıldı.
ANTRENMANA ÇIKMADI
Kendisine yapılan astronomik teklifi büyük bir fırsat olarak gören Barış Alper Yılmaz, transferine izin verilmesini talep etti.
25 yaşındaki futbolcu, Galatasaray'ın maaşını 2.5 milyon eurodan 4.5 milyon euroya çıkarma teklifi karşısında ise resti çekti.
Barış Alper Yılmaz'ın sarı-kırmızılılardan gelen teklifi kabul etmediği ve 7.5 milyon euro istediği iddia edildi.
GALATASARAY AÇIKLAMA YAPTI
NEOM SC'nin Barış Alper Yılmaz ile izinsiz görüşmesiyle ilgili olarak Galatasaray'dan bir açıklama geldi.
Sarı-kırmızılılar, resmi sitesinden yaptığı açıklama ile Neom kulübünü FIFA'ya şikayet ettiklerini duyurdu.
Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Galatasaray Spor Kulübü olarak, erkek futbol takımımızın yeni sezona yönelik çalışmalarını titizlikle sürdürmekteyiz. Ana hedefimiz, hem Süper Lig’de hem de UEFA Şampiyonlar Ligi’nde en güçlü kadro yapısıyla mücadele ederek, camiamıza yeni başarılar kazandırmaktır.
Bu plan çerçevesinde mevcut oyuncu grubumuzu korumak, kadromuzun istikrarını sağlamak ve ihtiyaç duyulan bölgelere gerekli takviyeleri yapmak önceliklerimiz arasında yer almaktadır.
Son günlerde kamuoyunda yer alan oyuncularımızla ilgili transfer haberlerini dikkatle takip etmekteyiz. Kadrodaki her oyuncumuz, kulübümüz açısından önemli bir değerdir. Oyuncularımızın saha içi katkılarının yanı sıra aidiyetleri ve mücadeleleri tüm Galatasaraylıları mutlu etmektedir.
Ancak üzülerek belirtmek isteriz ki, müteakip defalar teklifleri reddedilmiş olmasına karşın, bazı kulüplerin FIFA kurallarını hiçe sayarak, sözleşmesi devam eden oyuncularımızın temsilcileriyle yetkisiz görüşmeler yaptıkları tespit edilmiştir. Bu girişimler, futbolun etik değerlerine ve uluslararası kurallara açıkça aykırıdır.
Galatasaray Spor Kulübü, oyuncularımızın iradesini ve huzurunu zedelemeyi amaçlayan bu tür etik dışı temaslar karşısında sessiz kalmamış, ilgili kurumlara gerekli ihtarnameler iletilmiştir. Sürecin en kararlı şekilde takipçisi olacağımızı vurgulamak isteriz.
Tüm taraftarlarımız emin olsunlar ki, Galatasaray kadrosunu korumakla kalmayacak, daha da güçlendirmek için çalışmalarını kararlılıkla sürdürecektir."