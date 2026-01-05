Galatasaray'da Berkan Kutlu ile yollar resmen ayrıldı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Galatasaray'da beklenen ayrılık resmileşti.

Sarı-kırmızılılar, 27 yaşındaki futbolcu Berkan Kutlu'nun sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini bugün Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) bildirdi.

SÖZLEŞMESİ FESHEDİLDİ

Böylece sarı-kırmızılı kulüp ile deneyimli orta saha oyuncusunun yolları resmen ayrıldı.

Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesaplarından paylaşılan mesajda şu ifadelere yer verilmişti:

"Çocukluk hayalini gerçekleştiren, sarı kırmızılı formayla sahaya çıktığında mücadeleden asla vazgeçmeyen Berkan Kutlu'ya emekleri için teşekkür ediyoruz. Birlikte kazandığımız başarılar ve yaşadığımız mutluluklar her zaman hatırlanacak. Yolun açık olsun."

2021-2022 sezonu başında Alanyaspor'dan Galatasaray'a transfer olan Berkan Kutlu, sarı-kırmızılı formayla 3 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası ve 1 Süper Kupa şampiyonlukları yaşadı.

BERKAN'DAN VEDA MESAJI

Öte yandan milli futbolcu, bugün yaptığı paylaşımla sarı-kırmızılılara veda etti.

Konyaspor'la anlaşan Berkan Kutlu, Galatasaray'ın kendisi için yaptığı paylaşımı alıntılayarak, "Formasını giymek için futbola başladığım Galatasaray'a veda ediyorum... Benim için harika bir yolculuktu. Hakkınızı helal edin. Hoşça kalın." ifadelerini kullandı.

Berkan Kutlu'nun veda paylaşımının kısa süre içinde büyük etkileşim aldığı görüldü.