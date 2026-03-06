Galatasaray'da Beşiktaş derbisinin hazırlıkları tamamlandı

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, Beşiktaş'la oynayacağı lig maçının hazırlıklarını noktaladı.
Süper Lig'in 25. haftasında yarın Beşiktaş'a konuk olacak lider Galatasaray, hazırlıklarını tamamladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınmayla başladı.
İki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idman, taktik organizasyonlarla sona erdi.
GALATASARAY, BEŞİKTAŞ DEPLASMANINDA
Tüpraş Stadı'nda oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisi, saat 20.00'de başlayacak.
Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi