Galatasaray'da Beşiktaş derbisinin hazırlıkları tamamlandı

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, Beşiktaş'la oynayacağı lig maçının hazırlıklarını noktaladı.

Süper Lig'in 25. haftasında yarın Beşiktaş'a konuk olacak lider Galatasaray, hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınmayla başladı.

İki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idman, taktik organizasyonlarla sona erdi.

GALATASARAY, BEŞİKTAŞ DEPLASMANINDA

Tüpraş Stadı'nda oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisi, saat 20.00'de başlayacak.

