Galatasaray'da Bodo maçına saatler kala sakatlık gelişmesi

Galatasaray'ın yıldızı İlkay Gündoğan, son antrenmanda yaşadığı sakatlık nedeniyle Bodo karşısında forma giyemeyecek.

Yayınlama Tarihi: 22.10.2025 14:17
  • Galatasaray'ın yıldızı İlkay Gündoğan, son antrenmanda sakatlandı ve Bodo maçında forma giyemeyecek.
  • İlkay, en az 3 hafta sahalardan uzak kalacak ve Göztepe, Trabzonspor ile Ajax maçlarında da oynamayacak.
  • Onun yerine Sara veya Yunus Akgün'ün ilk 11'de oynayabileceği belirtiliyor.

Galatasaray'dan, Bodo maçına saatler kala kötü haber...

Şampiyonlar Ligi 3. haftasında oynanacak Galatasaray-Bodo-Glimt maçı öncesi sarı-kırmızılılarda önemli bir gelişme yaşandı. 

Galatasaray'ın tecrübeli yıldızlarından İlkay Gündoğan, son taktik antrenmanında sakatlık yaşadı.

SON ANTRENMANDA SAKATLANDI: AKŞAM OYNAMAYACAK 

İlkay, yaşadığı sakatlık sonrası idmanı tamamlayamadı.

Tecrübeli oyuncu, bu akşam oynanacak Bodo-Glimt maçında büyük ihtimalle sahada olmayacak.

EN AZ 3 HAFTA YOK 

İlk 11’e Sara ya da Yunus Akgün'ün dahil edilmesi bekleniyor. 

Öte yandan İlkay'ın en az 3 hafta sahalardan uzak kalacağı, Göztepe, Trabzonspor ve Ajax maçlarında da forma giyemeyeceği öğrenildi.

