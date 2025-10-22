Galatasaray'da Bodo maçına saatler kala sakatlık gelişmesi

- Galatasaray'ın yıldızı İlkay Gündoğan, son antrenmanda sakatlandı ve Bodo maçında forma giyemeyecek.
- İlkay, en az 3 hafta sahalardan uzak kalacak ve Göztepe, Trabzonspor ile Ajax maçlarında da oynamayacak.
- Onun yerine Sara veya Yunus Akgün'ün ilk 11'de oynayabileceği belirtiliyor.
Galatasaray'dan, Bodo maçına saatler kala kötü haber...
Şampiyonlar Ligi 3. haftasında oynanacak Galatasaray-Bodo-Glimt maçı öncesi sarı-kırmızılılarda önemli bir gelişme yaşandı.
Galatasaray'ın tecrübeli yıldızlarından İlkay Gündoğan, son taktik antrenmanında sakatlık yaşadı.
SON ANTRENMANDA SAKATLANDI: AKŞAM OYNAMAYACAK
İlkay, yaşadığı sakatlık sonrası idmanı tamamlayamadı.
Tecrübeli oyuncu, bu akşam oynanacak Bodo-Glimt maçında büyük ihtimalle sahada olmayacak.
EN AZ 3 HAFTA YOK
İlk 11’e Sara ya da Yunus Akgün'ün dahil edilmesi bekleniyor.
Öte yandan İlkay'ın en az 3 hafta sahalardan uzak kalacağı, Göztepe, Trabzonspor ve Ajax maçlarında da forma giyemeyeceği öğrenildi.