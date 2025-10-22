Galatasaray'da Bodo maçına saatler kala sakatlık gelişmesi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Galatasaray'dan, Bodo maçına saatler kala kötü haber...

Şampiyonlar Ligi 3. haftasında oynanacak Galatasaray-Bodo-Glimt maçı öncesi sarı-kırmızılılarda önemli bir gelişme yaşandı.

Galatasaray'ın tecrübeli yıldızlarından İlkay Gündoğan, son taktik antrenmanında sakatlık yaşadı.

SON ANTRENMANDA SAKATLANDI: AKŞAM OYNAMAYACAK

İlkay, yaşadığı sakatlık sonrası idmanı tamamlayamadı.

Tecrübeli oyuncu, bu akşam oynanacak Bodo-Glimt maçında büyük ihtimalle sahada olmayacak.

EN AZ 3 HAFTA YOK

İlk 11’e Sara ya da Yunus Akgün'ün dahil edilmesi bekleniyor.

Öte yandan İlkay'ın en az 3 hafta sahalardan uzak kalacağı, Göztepe, Trabzonspor ve Ajax maçlarında da forma giyemeyeceği öğrenildi.