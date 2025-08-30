Galatasaray'da Carlos Cuesta Brezilya'ya gitti

Galatasaray'da haftalardır yılan hikayesine dönen Kolombiyalı stoper Carlos Cuesta'nın transferinde nihayet sona gelindi.

ESPN Brezilya'nın haberine göre, Galatasaray'ın Genk'ten transfer ettiği 26 yaşındaki stoper Carlos Cuesta, Vasco de Gama'ya kiralanıyor.

6 MİLYON EUROLUK ZORUNLU SATIN ALMA OPSİYONU

Brezilya temsilcisi, Cuesta için Galatasaray'a 700 bin euro kiralama bedeli ödeyecek.

Anlaşmada ayrıca şartlara bağlı 6 milyon euro zorunlu satın alma opsiyonu da bulunuyor.

Cuesta'nın transferi resmiyet kazanmak üzere...

BREZİLYA'YA GİTTİ

Genç savunmacı, sağlık kontrollerinden geçmek ve son detayları tamamlamak üzere Rio de Janeiro'ya gitti.

Carlos Cuesta, Galatasaray'da beklenen seviyeye ulaşamamış ve savunmada rotasyon oyuncusu olarak kalmıştı.

RUSYA'YA TRANSFERİ İPTAL OLMUŞTU

Öte yandan Galatasaray, Cuesta'nın transferi için Rus kulübü Spartak Moskova ile 8.5 milyon euroluk bir paket üzerinden her konuda anlaşmaya varmıştı.

Ancak Rus kulübü, tam imzalar atılacakken masadan kalkmış ve transferi iptal etmişti.

Sağlık kontrolleri için Rusya giden Cuesta da gelişme üzerine İstanbul'a geri dönmüştü.