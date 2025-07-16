Galatasaray'da Davinson Sanchez ve Alvaro Morata kampa katıldı

Galatasaray Futbol Takımı, 2025-2026 sezonu hazırlıklarına devam etti.

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde kamp yapan sarı-kırmızılı ekip, bir günlük iznin ardından çalışmalarını sürdürdü.

İDMANDAN NOTLAR

Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki idman, dinamik ısınmayla başladı.

Dört grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, iki grup halinde topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

SANCHEZ VE MORATA DÖNDÜ

Teknik ekibin özel izin verdiği Kolombiyalı stoper Davinson Sanchez ile İspanyol santrfor Alvaro Morata, kampa katıldı.

Böylece Galatasaray'ın kampa katılmamış oyuncusu kalmadı.

TÜRK BAYRAĞIYLA POZ

Antrenman öncesinde de sarı-kırmızılı teknik ekip ve futbolcular, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Türk bayrağıyla poz verdi.

HAZIRLIKLAR SÜRECEK

Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına bugün çift idmanla devam edecek.