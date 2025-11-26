Abone ol: Google News

Galatasaray'da Fenerbahçe mesaisi başladı

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, Fenerbahçe ile oynayacağı derbi maçına hazırlanıyor.

Yayınlama Tarihi: 26.11.2025 15:31
  • Galatasaray, Fenerbahçe ile yapacağı derbi için hazırlıklarına başladı.
  • Antrenman, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleşti ve çift kale maçla sona erdi.
  • Sarı-kırmızılılar, 28 Kasım Cuma günü hazırlıklarına devam edecek.

Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe ile karşılaşacak Galatasaray, derbi maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde dinamik ısınmayla başlayan idman, 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti.

Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

GALATASARAY, BİR GÜN İZİN YAPACAK

Sarı-kırmızılı ekip, 28 Kasım Cuma günü yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.

