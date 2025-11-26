Galatasaray'da Fenerbahçe mesaisi başladı

- Galatasaray, Fenerbahçe ile yapacağı derbi için hazırlıklarına başladı.
- Antrenman, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleşti ve çift kale maçla sona erdi.
- Sarı-kırmızılılar, 28 Kasım Cuma günü hazırlıklarına devam edecek.
Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe ile karşılaşacak Galatasaray, derbi maçın hazırlıklarına başladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde dinamik ısınmayla başlayan idman, 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti.
Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.
GALATASARAY, BİR GÜN İZİN YAPACAK
Sarı-kırmızılı ekip, 28 Kasım Cuma günü yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.