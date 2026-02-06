Milli sporcular için 2027 Avrupa Oyunları'nın İstanbul'da olması önemli

Milli tekvandocu Merve Dinçel Kavurat ve milli cimnastikçi Ferhat Arıcan, 2027 Avrupa Oyunları'nın İstanbul'da düzenlenecek olmasının çok önemli olduğunu söyledi.

Ferhat Arıcan ile Merve Dinçel Kavurat, Kadıköy'de katıldıkları bir etkinlikte basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"BİZLER İÇİN ÇOK ÖNEMLİ VE DEĞERLİYDİ"

Merve Dinçel Kavurat, Çin'de düzenlenen 2025 Dünya Şampiyonası'nın Türk tekvandosu için çok faydalı olduğunu kaydederek, "Çin'de Türk tekvandosu tekrar dünya şampiyonu oldu. Bu bizler için çok önemli ve değerliydi. Ben 2023 yılında da dünya şampiyonu olmuştum. 2025 yılında da dünya şampiyonu oldum. 2023'te farklı sıklette şampiyon olmuştum. Şimdi farklı sıklette dünya şampiyonu oldum. Bunu başarabilen ilk tekvandocuyum. Bunun için çok gururluyum. Geriye dönüp baktığımda bir turnuva hariç turnuva kaybetmedim. Altın madalya almadığım bir turnuva olmadı. Bunun da gururunu yaşıyorum." ifadelerini kullandı.

"DAHA BAŞARILI BİR ŞEKİLDE İLERLEYECEĞİZ"

Türk tekvandosunun geleceğinin parlak olduğunu aktaran milli sporcu, "Bence çok daha başarılı bir şekilde ilerleyeceğiz. Başkanımız Bahri Tanrıkulu, tekvandonun içinden gelmiş, 3 kez dünya şampiyonu olmuş bir başkan. Eminim ki Türk tekvandosunu daha ileri seviyeye taşımanın en güzel yolunu bulacaktır. Biz de onun arkasından onun adımını takip edip iyi sporcular olacağımıza eminim." değerlendirmesinde bulundu.

"BENCE BUNLAR ÇOK DEĞERLİ"

2027 Avrupa Oyunları'nın İstanbul'da düzenlenecek olmasının çok önemli olduğunu belirten Merve, "Avrupa Oyunları'na ev sahipliği yapmamız, büyük bir gurur kaynağı. 50'den fazla Avrupa ülkesini, burada misafir edeceğiz. Avrupa kıtasındaki elit sporcuları göreceğiz. Bu bizler için çok büyük bir şans. Diğer türlü de altyapı sporcular için çok büyük bir şans olacak. Takip ettikleri branşlarda ilgilendikleri sporcuları görme şansları olacak. Bence bunlar çok değerli." dedi.

"YOLUMA DEVAM EDECEĞİM"

Tekvandodaki gelecek hedeflerine değinen Merve, "2028 Olimpiyat Oyunları, benim tek hedefim. Bir tek Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya alamadım. Bunun için çalışmaya devam eden Merve'yi göreceğiz. İnşallah tek eksik altın madalyamı oradan alıp yoluma devam edeceğim." şeklinde konuştu.

"CİMNASTİK VE SPOR TARİHİNE BÖYLECE GEÇMEK İSTİYORUM"

Milli cimnastikçi Ferhat Arıcan ise 2025 yılının kendisi için başarılı geçtiğini anlatarak, "Avrupa Şampiyonası'nda birinci olarak finale kaldım. Üçüncü Avrupa şampiyonluğuma çok yakındım. Bende sadece Dünya Şampiyonası madalyası eksik. Bu yıl Rotterdam'da Dünya Şampiyonası olacak. İnşallah koleksiyonumun son parçasını Rotterdam'da tamamlayacağım. Dördüncü kez Olimpiyat Oyunları'na gitmek istiyorum. 2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunları, benim dördüncü katıldığım olimpiyat olacak. Cimnastik ve spor tarihine de böylece geçmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

"2027 AVRUPA OYUNLARI ÇOK ÖNEMLİ"

2027 Avrupa Oyunları'nın İstanbul'da düzenlenecek olmasıyla ilgili konuşan milli sporcu, "Ülkemizde böyle büyük bir organizasyonun yapılması, bizim için büyük bir gurur. 2036 Olimpiyat Oyunları'na aday olduğumuz için bu organizasyon, prova gibi olacak. Bu sadece bir spor aktivitesi değil. Organizasyonları çok iyi bir şekilde yaptığımızı göstermeliyiz. İstanbul'un 'Spor Kenti' olduğunu sadece Avrupa değil, tüm dünya izleyecek. 2036 Olimpiyat Oyunları'na adaylığımız için 2027 Avrupa Oyunları çok önemli." açıklamasını yaptı.