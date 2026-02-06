Kayserispor, 21 Şubat'ta seçimli olağanüstü genel kurul yapacak

- Kayserispor seçimli olağanüstü genel kurulunu 21 Şubat'ta yapacak.
- Toplantı, Kadir Has Kongre Merkezi'nde saat 11.00'de başlayacak.
- Çoğunluk sağlanamazsa bir hafta sonra aynı yerde tekrarlanacak.
Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'un seçimli olağanüstü genel kurulu, 21 Şubat'ta gerçekleştirilecek.
Kulübün açıklamasına göre, Kadir Has Kongre Merkezi'nde yapılacak genel kurul, saat 11.00'de başlayacak.
ÇOĞUNLUK SAĞLANAMAZSA 1 HAFTA SONRA YAPILACAK
Seçimli olağanüstü genel kurul, çoğunluk sağlanamaması durumunda 1 hafta sonra aynı yerde ve saatte yapılacak.
2 ŞUBAT'TA AÇIKLANMIŞTI
Kayserispor Kulübü Başkanı Nurettin Açıkalın, 2 Şubat'ta seçimli olağanüstü genel kurul kararı aldıklarını duyurmuştu.