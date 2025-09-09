Galatasaray'da forvet sıkıntısı

Galatasaray, Süper Lig'in 5 haftasında deplasmanda oynayacağı Eyüpspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

Milli maç arasına dörtte dörtle lider giren sarı-kırmızılı ekipte sakatlık sıkıntısı yaşanıyor.

OSIMHEN'İN DURUMU ENDİŞELENDİRDİ

Victor Osimhen'in durumu teknik ekibi endişelendirdi.

Ülkesi Nijerya'nın Ruanda maçında bileğinden sakatlanan yıldız golcü ilk yarıda oyundan çıkmıştı.

Özel uçakla İstanbul'a dönen 26 yaşındaki futbolcu için gözler sağlık heyetinin raporuna çevrilmişti.

Sarı-kırmızılı kulüp, Osimhen'in ayak bileği bağlarında orta düzeyde gerilme ve kanama tespit edildiğini açıkladı.

HEDEF FRANKFURT MAÇI

Nijeryalı golcünün Süper Lig'de Eyüpspor maçını kaçırması ve Şampiyonlar Ligi'ndeki Eintracht Frankfurt deplasmanına yetişmesi bekleniyor.

İLERİ UÇTA BARIŞ ALPER OYNAYACAK

Gol yollarında Mauro Icardi'nin de şu aşamada fizik ve kondisyon olarak 90 dakikayı çıkarmakta zorlanayacağı bilgisi edinildi.

Osimhen ve Icardi'nin 11'de başlayamayacağı kadro düzenlemesinde Barış Alper Yılmaz'ın Eyüpspor karşısında ileri uçta değerlendirileceği öğrenildi.