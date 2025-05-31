Galatasaray'da futbolcular 1 aylık izne çıktı
Haber Merkezi

Süper Lig'de 25. şampiyonluğa ulaşan ve 5. yıldızı takan Galatasaray, sezonun son maçında evinde Başakşehir'i 2-0 mağlup etti.

SEZON BİTTİ, TATİL BAŞLADI

Sarı-kırmızılı ekip, sezonun tamamlanmasının ardından yaklaşık 1 ay izin yapacak.

Teknik ekip ve futbolcular, Başakşehir maçıyla 2024-25 sezonunu tamamladı.

Müsabakanın ardından yaklaşık 1 ay sürecek izne çıkan futbolcular, yeni sezonun hazırlıkları için temmuz ayının başında İstanbul'da bir araya gelecek.

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Fatih Yıldırım
Yazar