Galatasaray'da futbolculara derbi primi müjdesi

Galatasaray'da başkan Dursun Özbek, derbi galibiyeti sonrasında soyunma odasına indi, futbolculara teşekkür etti. Başkan Özbek ayrıca, bu galibiyetin priminin 2 milyon euro olduğunu duyurdu.
Süper Lig'de lider durumda bulunan Galatasaray'da derbi sevinci yaşanıyor.
Sarı-kırmızılılar dün akşam kendi sahasında ezeli rakiplerinden Fenerbahçe'yi ağırladı.
Galatasaray, Fenerbahçe'yi mağlup etti ve şampiyonluk yolunda dev bir adım attı.
FUTBOLCULAR PRİMİ KAPTI
Fenerbahçe karşısında alınan derbi galibiyeti, Galatasaray Yönetimi'ni çok memnun etti.
SEVİNÇ İKİYE KATLANDI
Galatasaray'da soyunma odasında yaşanan sevinç, başkan Özbek'in primi duyurmasıyla birlikte katlandı.
Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi