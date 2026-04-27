Galatasaray'da futbolculara derbi primi müjdesi

Süper Lig'de lider durumda bulunan Galatasaray'da derbi sevinci yaşanıyor.

Sarı-kırmızılılar dün akşam kendi sahasında ezeli rakiplerinden Fenerbahçe'yi ağırladı.

Galatasaray, Fenerbahçe'yi mağlup etti ve şampiyonluk yolunda dev bir adım attı.

FUTBOLCULAR PRİMİ KAPTI

Fenerbahçe karşısında alınan derbi galibiyeti, Galatasaray Yönetimi'ni çok memnun etti.

Galatasaray'da başkan Dursun Özbek, derbi galibiyeti sonrasında soyunma odasına indi, futbolculara teşekkür etti.

SEVİNÇ İKİYE KATLANDI

Başkan Özbek ayrıca, bu galibiyetin priminin 2 milyon euro olduğunu duyurdu.

Galatasaray'da soyunma odasında yaşanan sevinç, başkan Özbek'in primi duyurmasıyla birlikte katlandı.