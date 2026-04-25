Dev derbi öncesi Fenerbahçe ve Galatasaray galibiyet primlerini belirledi

Büyük güne az kaldı...

Galatasaray ile Fenerbahçe, yarın oynanacak derbiyle 406. kez rakip olacak.

Ezeli rekabette sarı-lacivertlilerin 150'ye 130 üstünlüğü bulunuyor.

ŞAMPİYONLUK MAÇI

Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe, yarın saat 20.00'de Ali Sami Yen Stadyumu'nda karşılaşacak.

Ligde sarı-kırmızılılar 71 puanla liderlik koltuğunda bulunurken, sarı-lacivertliler 67 puanla ikinci sırada yer alıyor.

TAKIMA MORAL ZİYARETİ

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe ile oynanacak derbi öncesinde takım ile bir araya geldi.

Kemerburgaz’da futbolcularla toplantı yapan Özbek, sarı-kırmızılı camianın beklentisini dile getirerek oyunculara moral verdi.

Özbek konuşmasında, "Size güveniyor. Pazar günü lige son noktayı koyacağınıza inanıyorum. Bizleri mahcup etmeyin, sevindirin." dedi.

2 MİLYON EURO PRİM

Derbi öncesi yönetimin galibiyet için belirlediği prim de netleşti.

Buna göre sarı-kırmızılı yönetimin, Fenerbahçe karşısında alınacak galibiyet için 2 milyon euro prim belirlediği öğrenildi.

FENERBAHÇE'DEN DEV PRİM

Fenerbahçe'de kritik Galatasaray derbisi öncesi önemli bir gelişme yaşandı.

Sarı-lacivertli yönetimin derbinin kazanılması halinde futbolculara dağıtacağı primin miktarı ortaya çıktı.

3 MİLYON EURO

Sarı-lacivertlilerde, Rizespor ve G.Saray karşılaşmalarını kapsayan 3 milyon dolarlık (135 milyon TL) paket ödül uygulamasının geçerliliğini koruduğu öğrenildi.

MOTİVASYON SÜRSÜN DİYE

Başkan Sadettin Saran, özellikle derbi öncesinde takımı motive etmek adına büyük ödülü devam devam ettirme kararı aldı.

OYUNCULAR KENETLENDİ

Şampiyonluk yarışında 'Ya tamam ya devam' niteliği taşıyan mücadele için yönetim kesenin ağzını açarken teknik heyet ve futbolcuların da galibiyet için kenetlendiği belirtildi

Türkiye Kupası'ndan elenmesinden sonra ligde de havlu atmak istemeyen sarı-lacivertliler, kazanıp zirvede farkı 1'e düşürmeyi ve ligde son düdüğe kadar iddiasını sürdürmeyi hedefliyor.