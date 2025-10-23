Galatasaray'da Göztepe maçı hazırlıkları başladı

- Galatasaray, Süper Lig'de Göztepe ile yapacağı maç için hazırlıklarına başladı.
- Lucas Torreira, ailevi nedenlerle ülkesi Uruguay’a gitti.
- Antrenman, topa sahip olma çalışması ve çift kale maçla tamamlandı.
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde dün akşam oynadığı Bodo/Glimt maçının ardından Göztepe hazırlıklarına başladı.
Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde dinamik ısınmayla başlayan idman, 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti.
YARIN DEVAM EDECEK
Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.
Galatasaray, yarın saat 11.00’de yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.