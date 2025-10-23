Abone ol: Google News

Galatasaray'da Göztepe maçı hazırlıkları başladı

Galatasaray, Süper Lig’in 10. haftasında Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı. Sarı-kırmızılılarda Lucas Torreira, ailevi nedenlerle özel izinli olarak ülkesi Uruguay’a gitti.

Yayınlama Tarihi: 23.10.2025 15:56
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde dün akşam oynadığı Bodo/Glimt maçının ardından Göztepe hazırlıklarına başladı.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde dinamik ısınmayla başlayan idman, 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti.

YARIN DEVAM EDECEK 

Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

Galatasaray, yarın saat 11.00’de yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.

