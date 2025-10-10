Galatasaray'da Hakan Çalhanoğlu iddiası: Kulübümle anlaşın...

Yaz transfer döneminde adı sıkça Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılan Hakan Çalhanoğlu'nun transferinde çarpıcı gelişmeler yaşanıyor.

İtalya'nın başkenti Milano'da Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk ve sarı-kırmızılı kulübün yöneticisi Abdullah Kavukcu ile görüştüğü ortaya çıkan futbolcu, görüşmede sarı-kırmızılı ekibe transfer mesajı verdi.

"KULÜBÜMLE ANLAŞIN, BEN GELMEYE HAZIRIM"

Buluşmada Hakan Çalhanoğlu'nun Abdullah Kavukcu ve Okan Buruk'a transfer mesajı olarak, "Kulübümle ocak ayı transfer döneminde anlaşın yeter, ben gelmeye hazırım" dediği öğrenildi.

Sarı-kırmızılı kulüp, yaz transfer döneminde Inter ile bonservis pazarlığında anlaşamamış ve transfer gerçekleşmemişti.

BURUK, ORTA SAHAYA TAKVİYE İSTİYOR

Sarı-kırmızılı ekibin teknik adamı Okan Buruk'un, ara transfer döneminde orta sahaya mutlaka transfer yapılmasını istediği öğrenildi.

Buruk'un bu transfer için önceliğinin milli yıldız olduğu kaydedildi.

Bu sezon İtalyan ekibiyle 6 maça çıkan milli yıldız, 2 gol-2 asistlik performans sergiledi.