Galatasaray'da Hakan Çalhanoğlu mesaisi sürüyor

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Galatasaray ile Hakan Çalhanoğlu arasında sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Milli yıldızın "Galatasaray'da oynamak istiyorum, Galatasaray da beni istiyor" açıklamasıyla alevlenen transfer süreci, artık kritik aşamaya girmiş durumda.

BONSERVİS GÖRÜŞMELERİ BAŞLADI

Başkan Dursun Özbek'in en çok kadroda görmek istediği isimlerden biri olan Hakan için sarı-kırmızılılar düğmeye bastı.

Başkan Özbek'in "Ne gerekiyorsa yapın" talimatı sonrası Galatasaray yönetimi, Hakan Çalhanoğlu'nun kulübü Inter ile masaya oturdu.

Hedef, bonservis bedelini 15 milyon euro seviyelerine çekmek.

ÇALHANOĞLU'NDAN FEDAKARLIK MESAJI

Bu süreçte Hakan da Galatasaray'a yardımcı oluyor.

Şu sıralar Inter formasıyla FIFA Dünya Kulüpler Kupası'nda yer alan 31 yaşındaki oyuncu, Galatasaraylı yöneticilerle sürekli temas halinde. Son olarak teknik direktör Okan Buruk'la görüşen Hakan, "Kontratımda her konuda fedakarlık yapmaya hazırım" diyerek transferin gerçekleşmesi adına büyük bir adım daha attı.

KALBİ GALATASARAY'DA

Avrupa'da kariyerini sürdürmek istemeyen tecrübeli futbolcu, eşi istemediği için Suudi Arabistan seçeneğini de rafa kaldırdı.

Katar'dan gelen cazip tekliflere rağmen gönlünün Galatasaray'dan yana olduğunu yakın çevresine açıkça ifade eden Hakan, sadece maaşında indirime gitmekle kalmayacak, Inter'e de baskı kurarak sarı-kırmızılıların elini güçlendirecek.

INTER İKNA EDİLİRSE TRANSFER TAMAM

Öte yandan Inter, Hakan Çalhanoğlu'nda kapıyı 40 milyon eurodan açarken, Galatasaray'ın bu transfer için ayırdığı bonservis bütçesi belli oldu.

Habere göre Galatasaray, Hakan Çalhanoğlu transferini 15-20 milyon euro gibi bir bedelle bitirmeyi hedefliyor.

Inter bu rakamlara ikna edilirse Hakan Çalhanoğlu, gelecek sezon Galatasaray forması giyecek.