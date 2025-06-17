Galatasaray kalede 3 isme yoğunlaştı

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Galatasaray'da Fernando Muslera'nın ayrılığı sonrası gözler, yeni kalecinin kim olacağına çevrildi.

Bu kapsamda Galatasaray’da transfer planlaması, kaleci pozisyonuna odaklanmış durumda.

Sarı-kırmızılı yönetim, 14 yıl boyunca kalesini koruyan Fernando Muslera’nın vedasının ardından bu bölgeye kısa süre içinde takviye yapmayı hedefliyor.

Muslera’nın ayrılığı sonrası yeni bir yabancı kaleciyle yola devam etmeyi planlayan Galatasaray, listesinde yer alan birçok isimle temas kurmuş durumda.

İLK SIRADA TER STEGEN

Ancak teknik heyet ve yönetim, şu anda üç aday üzerinde yoğunlaşıyor.

Listenin ilk sırasında Barcelona’nın deneyimli eldiveni Marc-Andre ter Stegen yer alıyor.

Alman kalecinin menajeriyle İstanbul’da görüşmelerin sürdüğü öğrenilirken, Katalan devinin de Espanyol’un kalecisi Joan Garcia’yı kadrosuna katmaya hazırlandığı belirtiliyor.

Ter Stegen beklenirken, sarı-kırmızılılar diğer alternatiflerle de irtibatta.

BİR DİĞERİ PETROVIC

Bu isimlerden biri, Sırbistanlı kaleci Djordje Petrovic.

25 yaşındaki kalecinin Türkiye’ye transfer konusunda henüz net bir karar veremediği ifade edilirken, Galatasaray cephesi ikna çabalarına hız vermiş durumda.

SON ADAY MARTINEZ

Diğer bir aday ise Emiliano Martinez...

Arjantinli kaleci, birçok kulüpten teklif almış durumda. Martinez’in kısa süre içinde kendisi için en uygun seçeneği belirlemesi bekleniyor.