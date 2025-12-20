Galatasaray'da Kasımpaşa maçı hazırlıkları tamamlandı

- Galatasaray, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını tamamladı.
- Antrenman, Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi.
- Maç yarın saat 20.00'de başlayacak.
Galatasaray, Süper Lig'in 17. haftasında yarın Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınmayla başladı.
İDMANDAN NOTLAR
İki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idman, Kasımpaşa maçının taktik organizasyonuyla sona erdi.
RAKİP KASIMPAŞA
Galatasaray, Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde yarın saat 20.00'de Kasımpaşa'yı ağırlayacak.