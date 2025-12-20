Abone ol: Google News

Galatasaray'da Kasımpaşa maçı hazırlıkları tamamlandı

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, Kasımpaşa ile oynayacağı Süper Lig maçının hazırlıklarını noktaladı.

Yayınlama Tarihi: 20.12.2025 19:37
  • Galatasaray, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını tamamladı.
  • Antrenman, Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi.
  • Maç yarın saat 20.00'de başlayacak.

Galatasaray, Süper Lig'in 17. haftasında yarın Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınmayla başladı.

İDMANDAN NOTLAR

İki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idman, Kasımpaşa maçının taktik organizasyonuyla sona erdi.

RAKİP KASIMPAŞA

Galatasaray, Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde yarın saat 20.00'de Kasımpaşa'yı ağırlayacak.

