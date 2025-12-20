Abone ol: Google News

Hull City, West Bromwich Albion'ı tek golle yıktı

Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City, İngiltere Championship'in 32. haftasında West Bromwich Albion'ı 1-0 mağlup etti.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 20.12.2025 20:58
Hull City, West Bromwich Albion'ı tek golle yıktı
  • Hull City, West Bromwich Albion'ı 1-0 yenerek dördüncü sıraya yükseldi.
  • Maçın tek golü 45. dakikada penaltıdan Oliver McBurnie'den geldi.
  • Hull City, puanını 37'ye yükseltti ve gelecek hafta Sheffield Wednesday'e konuk olacak.

İngiltere Championship takımlarından Hull City, 22. hafta maçında West Bromwich Albion'ı ağırladı.

Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City, West Bromwich Albion'ı 1-0 yenerek dördüncü sıraya yükseldi.

TEK GOLLÜ GALİBİYET

Sergej Jakirovic yönetimindeki Hull City'ye galibiyeti getiren golü 45. dakikada penaltı Oliver McBurnie kaydetti.

Hull City'de Amir Hadziahmetovic 46. dakikada, Babajide Akintola 72. dakikada ve Enis Destan ise 85. dakikada oyuna dahil oldu.

HULL CITY, 3'TE 3 YAPTI

Ligde son üç maçını kazanan Hull City puanını 37'ye yükseltti. West Bromwich Albion 28 puanda kaldı.

İngiltere Championship'te gelecek hafta Hull City, Sheffield Wednesday'e konuk olacak.

Eshspor Haberleri