Galatasaray'da kombine yenileme ücretleri açıklandı

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Galatasaray, 2025-2026 sezonu için kombine yenileme dönemini başlattı.

22 Nisan-30 Nisan tarihleri arasında yalnızca mevcut kombine sahiplerine açık olacak yenileme sürecinde koltuk fiyatları, tribün konumuna göre farklılık gösteriyor.

EN UCUZU 19 BİN 500 TL

Yenileme fiyatlarına göre en uygun kombine 19 bin 500 TL iken bu rakam 150 bin TL'ye kadar çıkıyor.

Belirlenen yenileme rakamları şöyle;

19.500 TL

22.000 TL

44.000 TL

50.000 TL

65.000 TL

75.000 TL

95.500 TL

115.000 TL

150.000 TL