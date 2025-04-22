Galatasaray'da kombine yenileme ücretleri açıklandı

Haber Merkezi
Galatasaray, 2025-2026 sezonu için kombine yenileme dönemini başlattı.
22 Nisan-30 Nisan tarihleri arasında yalnızca mevcut kombine sahiplerine açık olacak yenileme sürecinde koltuk fiyatları, tribün konumuna göre farklılık gösteriyor.
EN UCUZU 19 BİN 500 TL
Yenileme fiyatlarına göre en uygun kombine 19 bin 500 TL iken bu rakam 150 bin TL'ye kadar çıkıyor.
Belirlenen yenileme rakamları şöyle;
19.500 TL
22.000 TL
44.000 TL
50.000 TL
65.000 TL
75.000 TL
95.500 TL
115.000 TL
150.000 TL
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