Galatasaray'da Leroy Sane'nin transferinde neler yaşandı?

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Galatasaray’ın yeni yıldızı Leroy Sane’nin transferinin perde arkası aralandı.

Fenerbahçe’nin yanı sıra birçok takımın yakından ilgilendiği Sane’yi bitirmek için sarı kırmızılı yönetim iki ay boyunca inceden inceden bu transfere çalıştı.

Daha ligler devam ederken Sane ile nisan ayında irtibata geçen sarı kırmızılılar ilk olarak menajer George Gardi sayesinde oyuncunun kapasını çaldı.

2 AY ÖNCEDEN GÖRÜŞMELERE BAŞLANDI

Sözleşmesi bitecek olan Sane ilk görüşmede olumlu sinyal verdi.

Süreç ilerledikçe araya Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu da girdi.

Teknik direktör Okan Buruk, Sane ile iki kere telefonla görüşüp Galatasaray’ı anlattı.

Yönetim, Victor Osimhen’in, Mauro Icardi’nin, Dries Mertens’in aidiyet duygusuyla kaplı mesajlarını ve şampiyonluk görüntülerini izletti.

REFERANSLAR, ŞAMPİYONLUK GÖRÜNTÜLERİ...

Sane için eski yıldızlar Hamit Altıntop, İlkay Gündoğan ve eski takım arkadaşı Kaan Ayhan da devreye girdi, hatta Fenerbahçeli Mesut Özil de olumlu referans verdi ve iş bitti.

İstanbul’da sabah sağlık kontrolünden geçen Leroy Sane, sarı kırmızılı formayı sırtına geçirip üç yıllık imzayı attı.

Öte yandan Kemerburgaz tesislerini ve stadı gezen Sane, Mertens’in 10 numaralı formasını giyecek. Alman futbolcu her sezon 9 milyon euro garanti para, 3 milyon euro imza parası alacak.