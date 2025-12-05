Galatasaray’da maç sonu üçlüsü Arda Ünyay’dan geldi

- Galatasaray, Samsunspor'u 3-2 mağlup etti.
- Genç oyuncu Arda Ünyay, değişiklik anında taraftardan tepki gördü.
- Maç sonunda taraftarlar, Arda'ya moral için "üçlü" tezahüratı yaptırdı.
Süper Lig’in 15. haftasında Galatasaray konuk ettiği Samsunspor’u son dakikada Victor Osimhen'in attığı golle 3-2'lik skorla mağlup etti.
Galatasaray taraftarı, 18 yaşındaki savunma oyuncusu Arda Ünyay'ı ıslıkladı.
ISLIKLANDI
Müsabakanın 46. dakikasında Mario Lemina'nın yerine oyuna giren Arda, 90+1. dakikada yerini Mauro Icardi'ye bıraktı.
Değişiklik sırasında Galatasaray taraftarı genç futbolcuya ıslıkla tepki gösterdi.
ÜÇLÜ ÇEKTİRDİ
Galatasaray taraftar grubu ultrAslan, müsabaka sonrasında tepki gören Arda'ya moral verdi.
Taraftarlar, maç sonu klasikleşen galibiyet "üçlü"sünü Arda'nın yaptırmasını istedi.
Taraftarlar, Arda'nın ardından Victor Osimhen ve Leroy Sane'nden de "üçlü" tezahüratı talep etti.