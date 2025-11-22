Galatasaray'da iki sakatlık birden!

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray sahasında Gençlerbirliği ile mücadele etti. Bu müsabakanın ilk yarısında sarı-kırmızılılara iki kötü haber birden geldi.

Gabonlu futbolcu Mario Lemina sakatlanarak oyundan çıktı.

Müsabakanın 14. dakikasında kendini yere bırakan Lemina, sağlık heyetinin saha içindeki müdahalesinin ardından kenara geldi.

YUSUF DEMİR İLK KEZ OYNADI

Bunun üzerine 16. dakikada Mario Lemina'nın yerine Yusuf Demir oyuna dahil oldu.

Yusuf böylece bu sezon ilk kez resmi maçta görev aldı.

SINGO YERİNE ICARDI GİRDİ

Galatasaray'ın Fildişi Sahilli futbolcusu Wilfried Singo da sakatlandı.

Müsabakada ilk yarının sonların doğru rakip sahanın sağ tarafında kendini yere bırakan Singo, daha sonra oyuna devam edemedi.

24 yaşındaki futbolcunun yerine Mauro Icardi oyuna dahil oldu.