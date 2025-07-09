Galatasaray'da Mauro Icardi, sahaya indi

Galatasaray, 2025-2026 sezonu hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı ve üç grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti.

Antrenman çift kale maçla tamamlandı.

ICARDI, ÇALIŞMALARA BAŞLADI

Bugün kampa katılan Arjantinli futbolcu Mauro Icardi, planlanan program dahilinde fizyoterapistler eşliğinde saha ve salonda çalıştı.

HAZIRLIKLAR SÜRECEK

Sarı-kırmızılılar, yarın saat 12.30 ve 18.30’da yapacağı idmanlarla hazırlıklarını sürdürecek.