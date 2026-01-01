Abone ol: Google News

Galatasaray'da Mauro Icardi ülkesinden döndü

Galatasaray'da Arjantin'den dönen Mauro Icardi, Kemerburgaz'daki çalışmalara başladı.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 01.01.2026 14:00
Galatasaray'da Mauro Icardi ülkesinden döndü
  • Galatasaraylı Mauro Icardi, Arjantin'den dönerek Kemerburgaz'da çalışmalara başladı.
  • Icardi, Süper Kupa'da Trabzonspor karşısında ilk 11'de olacak.
  • Yeni sözleşme hedefleyen Icardi, Osimhen'in yokluğunda golleriyle kendini kanıtlamak istiyor.

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, Süper Lig'e verilen arada Arjantin'in yolunu tuttu.

Kızları ve ailesiyle hasret gideren Icardi, sevgilisi China Suarez ile birlikte ülkesinden döndü.

GERİ DÖNDÜ

Kemerburgaz'da çalışmalara başlayan tecrübeli golcü, Trabzonspor ile oynanacak Süper Kupa sınavında ilk 11'de olacak.

OSIMHEN YOKLUĞUNDA SORUMLULUĞU BÜYÜK

Sezon sonunda bitecek sözleşmesinin uzatılmasını bekleyen Arjantinli yıldız, Osimhen'in yokluğunda atacağı gollerle kendisini kanıtlayıp yeni kontratı almayı hedefliyor.

Eshspor Haberleri