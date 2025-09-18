Galatasaray'da Mauro Icardi'den takım toplantısı

Galatasaray'da yıldız golcü ve takım kaptanı Mauro Icardi, Eintracht Frankfurt maçı öncesinde takım arkadaşlarını etrafına toplayarak kritik bir motivasyon toplantısı gerçekleştirdi.

Şampiyonlar Ligi tecrübesiyle ön plana çıkan Arjantinli futbolcu, Devler Ligi atmosferinin önemine dikkat çekerek oyuncu grubuna önemli mesajlar verdi.

Icardi'nin yaptığı konuşmada, Galatasaray'ın büyüklüğünü Avrupa arenasında kanıtlamaları gerektiğini vurguladığı öğrenildi.

"GALATASARAY'IN BÜYÜK BİR MARKA OLDUĞUNU GÖSTERELİM"

Deneyimli forvetin şu ifadeleri kullandığı aktarıldı:

"Galatasaray'ın çok büyük bir marka olduğunu bu arenada göstermeliyiz. Şampiyonlar Ligi'nde oynamaktan keyif almalı ve güzel sonuçlarla kalitemizi ortaya koymalıyız. Son düdüğe kadar kazanma arzusuyla mücadele etmeliyiz. Galatasaray taraftarı bizlere çok inanıyor ve destek oluyor. Frankfurt maçını kazanarak onları mutlu etmeliyiz."