Galatasaray'da Metin Ülgen ile yollar ayrıldı

Galatasaray, kadın futbol takımı teknik direktörü Metin Ülgen ile yollarını ayırdı.

Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinde konuyla ilgili yapılan açıklamada, şöyle denildi:

Üç sezondur Galatasaray Kadın Futbol Takımımızın teknik direktörlük görevini üstlenen ve şampiyonluk yaşayarak takımımızı Şampiyonlar Ligi’ne taşıyan Metin Ülgen’e emekleri için teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz.

ŞAMPİYONLUK YAŞADI

Metin Ülgen, Galatasaray ile ligde şampiyonluk yaşarken aynı zamanda UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde de mücadele etti.