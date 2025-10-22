Galatasaray'da hazırlıklar tamam: Okan Buruk, Osimhen ve Sane'ye güveniyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Galatasaray, bu akşam UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Bodo Glimt karşısında kritik bir sınava çıkıyor.

Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılı ekip, Liverpool maçındaki performansın üzerine koyarak Norveç temsilcisi karşısında mutlak galibiyet hedefliyor.

Son günlerde çalışmalarını bu maç üzerine yoğunlaştıran Okan Buruk'un, oyuncularına sürekli olarak karşılaşmanın zorluk derecesini anlattığı ve özellikle mücadele gücü ile taktik disiplini ön plana çıkardığı öğrenildi.

Rakibin hızlı hücumlarına karşı özel önlemler hazırlayan Buruk, savunma hattında dikkatli ve dengeli bir oyun planı oluşturdu.

OSIMHEN VE SANE'YE ÖZEL GÖREV

Hazırlık sürecinde öne çıkan isimler de netleşmeye başladı. İdmanlarda form grafiğini yukarı çeken Victor Osimhen, Bodo Glimt karşısında Galatasaray'ın en büyük hücum silahı olacak. Buruk, yıldız oyuncusundan skor katkısı bekliyor.

Bir diğer önemli isim ise Leroy Sane...

Süper Lig'de oynanan Başakşehir maçında iki gol atarak yeniden form tutan Alman yıldız, teknik heyetin gözünde en kritik kozlardan biri konumunda.

Sane'nin hücumda sergileyeceği performans, Galatasaray'ın skor üretme şansını doğrudan etkileyebilir.

KRİTİK 90 DAKİKA ÖNCESİ TAM KONSTRANSYON

Okan Buruk'un, oyuncularıyla yaptığı toplantılarda "ciddiyet, disiplin ve kararlılık" mesajları verdiği bildirildi.

Norveç deplasmanında kazanarak gruptan çıkma yolunda avantaj elde etmek isteyen Galatasaray'da tüm odak bu mücadeleye çevrildi.

Sarı-kırmızılılar, Bodo Glimt karşılaşmasıyla birlikte grupta yükselişe geçmeyi hedefliyor.