Galatasaray'da Okan Buruk'a yeni sözleşme

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, tarihi başarılar yaşadığı Okan Buruk'u ödüllendirmeye hazırlanıyor.

Sarı-kırmızılı kulüp ile bir yıllık daha mukavelesi bulunan Buruk'un sözleşmesi, iyileştirme yapılarak uzatılacak.

OKAN HOCA'YA YENİ SÖZLEŞME YOLDA

Özellikle Buruk ile ilgili çıkan Suudi Arabistan ve İtalya iddiaları sonrası harekete geçen yönetim, geçen sezon 110 milyon TL alan başarılı teknik direktörün yıllık ücretini 140-150 milyon TL bandına çıkararak 1+2 yıllık yeni mukavele önerecek.

Görev süresi 2026 Mayıs’ta sona erecek olan Özbek, bir dönem daha projelerini devam ettirmek için göreve talip olacak.

ÖZBEK YENİDEN ADAY OLACAK

Eğer güven tazeler ve iki yıllık daha yetki alırsa Buruk ile yoluna devam edecek.

Özbek, bir anlamda başkanlık yarışında yeni gelecek yönetimin elini kolunu bağlamamak için artı 2 opsiyonu düşünüyor.