Galatasaray'da rota yeniden İlkay Gündoğan'a çevrildi

Galatasaray yönetimi, beklemeye aldığı İlkay Gündoğan transferinde teknik direktör Okan Buruk'un onay vermesiyle yeniden harekete geçti.

Yıldız futbolcu sarı-kırmızılı takıma katılmaya çok yakın.

Bein Sports'un haberine göre, Galatasaray, Manchester City forması giyen İlkay Gündoğan ile bireysel şartlarda anlaşmaya vardı.

ANLAŞMA TAMAM İDDİASI

İlkay Gündoğan, Galatasaray'da oynama isteğini sarı-kırmızılı yöneticilere bildirmişti ve bu konuda sıcak gelişmeler yaşanıyor.

İlkay Gündoğan transferinin yakın zamanda açıklanma ihtimali bulunuyor.

BONSERVİSSİZ ŞEKİLDE GELECEK

Oyuncuya 5-6 milyon euro civarında bir maaş verilecek ve İlkay bonservissiz bir şekilde Galatasaray'a imza atacak.

Geçtiğimiz sezonda Manchester City formasını 54 kez terleten futbolcu, 5 gol atarken 8 de asist katkısında bulundu.

'TAKIMIN BİR PARÇASI' DEMİŞTİ

Öte yandan İspanyol çalıştırıcı Pep Guardiola, Galatasaray ve öğrencisi İlkay Gündoğan için gelen soruya şu yanıtı vermişti: