Galatasaray'da rota yeniden İlkay Gündoğan'a çevrildi

Galatasaray yönetimi, beklemeye aldığı İlkay Gündoğan transferinde teknik direktör Okan Buruk'un onay vermesiyle yeniden harekete geçti.
Yıldız futbolcu sarı-kırmızılı takıma katılmaya çok yakın.
Bein Sports'un haberine göre, Galatasaray, Manchester City forması giyen İlkay Gündoğan ile bireysel şartlarda anlaşmaya vardı.
ANLAŞMA TAMAM İDDİASI
İlkay Gündoğan, Galatasaray'da oynama isteğini sarı-kırmızılı yöneticilere bildirmişti ve bu konuda sıcak gelişmeler yaşanıyor.
İlkay Gündoğan transferinin yakın zamanda açıklanma ihtimali bulunuyor.
BONSERVİSSİZ ŞEKİLDE GELECEK
Oyuncuya 5-6 milyon euro civarında bir maaş verilecek ve İlkay bonservissiz bir şekilde Galatasaray'a imza atacak.
Geçtiğimiz sezonda Manchester City formasını 54 kez terleten futbolcu, 5 gol atarken 8 de asist katkısında bulundu.
'TAKIMIN BİR PARÇASI' DEMİŞTİ
Öte yandan İspanyol çalıştırıcı Pep Guardiola, Galatasaray ve öğrencisi İlkay Gündoğan için gelen soruya şu yanıtı vermişti:
"Onunla konuşmadım ve eğer takımın bir parçası olmasaydı buraya gelmezdi. Ama aynı zamanda şu anda büyük bir kadromuz ve çok fazla oyuncumuz var. Bu yüzden 26, 27 oyuncuyla devam edemeyiz. Oynamayan çok fazla oyuncu olacak. Adım adım birkaç oyuncu ayrılabilir ancak şu anda İlkay aklımda ve takımın bir parçası."