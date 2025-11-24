Galatasaray'da sakat ve eksik oyuncuların sayısı giderek artıyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Galatasaray, kadro planlaması ile ilgili son dönemde sıkıntı yaşıyor.

3-2 kazandığı Gençlerbirliği maçına 7 eksikle çıkan sarı-kırmızılılar 3 fire daha verdi. Sakatlıklara Singo ve Lemina eklendi, Sallai kırmızı kart gördü.

Sol arka adale grubunda tip 2 C zorlanma ve kanama belirlenen Fildişi Sahilli savunmacı yaklaşık 3 hafta yok.

SAKATLIK KABUSU BİTMEK BİLMİYOR

Gabonlu orta saha oyuncusunun da diz arka bölgesinde ağrıları var. Cimbom, yarınki Union SG ve 1 Aralık Pazartesi günkü Fenerbahçe maçına en az 6-7 eksikle çıkacak.

Singo’nun son iki sezonda üçüncü kez sakatlanması da sıkıntıya yol açtı. Genç savunmacı 2024-25’te Monaco’da 26 gün, bu sezon ise daha önce 28 gün formasından uzak kalmıştı.

ELDE NEREDEYSE SAĞ BEK KALMADI

Singo ve Kaan’ın sakatlıklarına Gençlerbirliği maçında kırmızı kart gören Sallai’nin cezası da eklenince Okan Buruk’un elinde Fenerbahçe derbisinde oynatacağı sağ bek kalmadı.

Barış Alper bu bölgeye çekilirse hücum gücü de çok azalacak. Sol bek Jakobs düzelirse, hiç oynamadığı bu bölgeye çekilecek veya genç stoper Arda Ünyay derbide sağ bekte olacak.

KAZIMCAN ASİSTLE DÖNDÜ

Galatasaray, Gençlerbirliği maçını zor da olsa kazanırken olumlu sinyaller de verdi.

Kazımcan, Jakobs ve Eren’in yokluğunda yaklaşık 2 yıl sonra sol beke geçip asist yaptı.

Barış Alper ligde 7, iki kulvarda 12 maç sonra skora katkıda bulundu. İcardi bu sezon ligdeki 12 maçın 7’sinde oyuna sonradan girdi, klasını kanıtlayıp 7 golle takımın en skoreri oldu.