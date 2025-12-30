Galatasaray'da Süper Kupa mesaisi başladı

- Galatasaray, Trabzonspor ile oynayacağı Süper Kupa maçı için hazırlıklarına başladı.
- Antrenman, dinamik ısınma ve pas çalışmasıyla başladı, ardından çift kale maçla sona erdi.
- Galatasaray, hazırlıklarını bugün çift idmanla sürdürecek.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Süper Kupa yarı finalinde Trabzonspor ile 5 Ocak'ta Gaziantep'te karşılaşacak Galatasaray, hazırlıklarına başladı.
Kulübün açıklamasına göre Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmana dinamik ısınmayla başlayan sarı-kırmızılı futbolcular, daha sonra iki grup halinde 8'e 2 pas çalışması yaptı.
ÇİFT KALE MAÇLA TAMAMLANDI
Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki idman, topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.
HAZIRLIKLAR SÜRECEK
Sarı-kırmızılı ekip, hazırlıklarına bugün yapacağı çift idmanla devam edecek.