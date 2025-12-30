Abone ol: Google News

Galatasaray'da Süper Kupa mesaisi başladı

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, Trabzonspor ile oynayacağı Süper Kupa maçına hazırlanıyor.

Yayınlama Tarihi: 30.12.2025 09:06
  • Galatasaray, Trabzonspor ile oynayacağı Süper Kupa maçı için hazırlıklarına başladı.
  • Antrenman, dinamik ısınma ve pas çalışmasıyla başladı, ardından çift kale maçla sona erdi.
  • Galatasaray, hazırlıklarını bugün çift idmanla sürdürecek.

Süper Kupa yarı finalinde Trabzonspor ile 5 Ocak'ta Gaziantep'te karşılaşacak Galatasaray, hazırlıklarına başladı.

Kulübün açıklamasına göre Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmana dinamik ısınmayla başlayan sarı-kırmızılı futbolcular, daha sonra iki grup halinde 8'e 2 pas çalışması yaptı.

ÇİFT KALE MAÇLA TAMAMLANDI

Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki idman, topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

HAZIRLIKLAR SÜRECEK

Sarı-kırmızılı ekip, hazırlıklarına bugün yapacağı çift idmanla devam edecek.

