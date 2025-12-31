Galatasaray'da Trabzonspor maçı hazırlıkları!

- Galatasaray, Trabzonspor'la oynayacağı Süper Kupa maçı için hazırlıklarını sürdürüyor.
- Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'ndeki idmanlarda kuvvet çalışması, koşu ve topa sahip olma çalışmaları yapıldı.
- Bugün de idmanlarına devam edecekler.
Süper Kupa yarı finalinde Trabzonspor'la 5 Ocak Pazartesi günü Gaziantep'te karşılaşacak Galatasaray, hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'ndeki sabah idmanında, salonda kuvvet çalışması ve sahada koşu gerçekleştirildi.
İDMANDAN NOTLAR
Topla ısınmayla başlayan akşam idmanı ise topa sahip olma çalışmasıyla devam etti.
Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, üç takımlı turnuvayla sona erdi.
HAZIRLIKLAR DEVAM EDECEK
Galatasaray, bugün yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.