Galatasaray'da Trabzonspor maçı hazırlıkları tamamlandı
İHA

Galatasaray, Süper Lig’in 35. haftasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

GALATASARAY'IN RAKİBİ TRABZONSPOR

Galatasaray, Süper Lig’in 35. haftasında yarın saat 19.00’da Trabzonspor’a konuk olacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Emre Çalışkan
Editor