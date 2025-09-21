Galatasaray'da Victor Osimhen bilmecesi: Sahalara ne zaman dönecek?

Lige 5’te 5’le girmesine rağmen asıl hedefin olduğu Şampiyonlar Ligi’ne 5-1’lik Eintracht Frankfurt yenilgisiyle giren Galatasaray’da gözler, Victor Osimhen’i arıyor.

Milli aradaki sakatlığı sonrası Almanya deplasmanında oynayamayan Nijeryalı santrforun eksikliği çok hissedildi.

FRANKFURT'A KARŞI EKSİKLİĞİ ÇOK HİSSEDİLDİ

Takımın oyun gücünün Osimhen’li ve Osimhen’siz halinin farkı, Teknik Direktör Okan Buruk’un planlarına eleştirileri de artırdı.

Teknik heyet, ayağa kalkma maçı olarak görülen yarınki Konyaspor sınavı öncesi yıldız isimden gelecek iyi haberi gözlüyor.

Yüzde100 iyileşmeden riske edilmeme kararı alınan Osimhen’in, Konya’ya yetişmemesi halinde Alanya deplasmanında sahalara dönmesi bekleniyor.

ASIL HEDEF LIVERPOOL MAÇI

Ancak Osimhen'de asıl hedef maçı ise 30 Eylül'deki Liverpool mücadelesi.

Osimhen’in, 30 Eylül’deki Liverpool maçına kadar riske edilmemesi ve fiziksel açıdan en iyi haliyle sahaya çıkması da seçenekler arasında.

Buruk, Osimhen’in dönüşüyle formsuz Sane’yi kulübeye çekip kanatları Yunus ve Barış’tan kurmayı da düşünüyor.