Galatasaray'da Victor Osimhen formaları da satışta

Galatasaray, 2025-2026 sezonu için hazırlanan formalarıyla yeni sezona güçlü bir giriş yapıyor.

Bu yılki forma lansmanı, kulübün tarihi 5 yıldız başarısını eğlenceli bir kutlama dünyasıyla buluşturan özel bir kampanya kapsamında, dijital platformlarda yayınlanan video ve görseller aracılığıyla gerçekleştirildi.

Galatasaray’ın son üç sezonda üst üste kazandığı şampiyonluklar, 5. yıldız başarısı ve UEFA Kupası zaferinin 25. yılı kampanyanın ilhamını oluşturdu.

KAMPANYA FİLMİNDE YER ALANLAR

Taraftarların büyük ilgi gösterdiği kampanya filminde; Mauro Icardi, Kaan Ayhan, Günay Güvenç, Davinson Sanchez, Mario Lemina ve kadın futbol takımından Berna Yeniçeri yer aldı.

Ayrıca Galatasaray’ın yeni transferi Leroy Sane, video içinde piksel art tekniğiyle sürpriz bir şekilde yer buldu.

OSIMHEN FORMALARI SATIŞTA

Öte yandan Galatasaray'ın yeniden kadrosuna katmak istediği Victor Osimhen ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

Galatasaray'da yeni formalar arasında Osimhen'in forması da yer aldı.

Galatasaray'ın bu hamlesi Nijeryalı futbolcu için yapılan görüşmelerin olumlu şekilde devam ettiği yönünde yorumlandı.

GALATASARAY PERFORMANSI

Galatasaray'da geride kalan sezonda 41 maçta süre bulan 26 yaşındaki golcü futbolcu, 37 gol attı ve 8 asist yaptı.