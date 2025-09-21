Galatasaray'da Victor Osimhen gelişmesi!

Galatasaray, Süper Lig'in 6. haftasında Konyaspor ile evinde yapacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı ve iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti.

Antrenman taktik çalışmayla sona erdi.

OSIMHEN, ÇALIŞMAYA KATILDI

Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen, antrenmanın bir bölümünde takımla çalışırken sonrasında bireysel çalışmalarını sürdürdü.

NELER OLMUŞTU?

Galatasaray, Victor Osimhen’in yapılan tetkiklerde ayak bileği bağlarında orta düzeyde gerilme ve kanama tespit edildiğini açıklamıştı.

Galatasaray Futbol A Takımı Doktoru Op. Dr. Yener İnce'nin imzasıyla yapılan açıklamada, "Futbol A Takımı oyuncumuz Victor Osimhen’in bugün sponsor hastanemizde yapılan tetkiklerinde, ayak bileği bağlarında orta düzeyde sprain (gerilme ve kanama) tespit edilmiş olup futbolcumuzun en kısa sürede sahalara dönmesi amacıyla gerekli tedaviye başlanmıştır" denilmişti.

26 yaşındaki futbolcu, Nijerya'nın 2026 Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde Ruanda ile oynadığı müsabakanın ilk yarısında sakatlanarak kenara gelmişti.