Galatasaray'da Victor Osimhen için kritik hafta

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, geçtiğimiz sezonun flaş oyuncusu Victor Osimhen'i transferde öncelik olarak belirlemişti.

Haftalardır süren Victor Osimhen konusunda Galatasaray tarihi rakamlara çıktı ancak Napoli'nin bitmek bilmeyen istekleri ve uzlaşmaz tavrı işi zora soktu.

Nijeryalı, "Galatasaray'da oynamak istiyorum" derken ardından sarı-kırmızılılar da serbest kalma bedeli olan 75 milyon euro için ödeme planı sundu.

NAPOLI'NİN TEMİNAT TALEBİ İŞLERİ ZORA SOKTU

Son olarak 40 milyon euro peşin artı iki taksitte 35 milyon euro masaya koyulurken İtalyanlar, bu 35 milyon euro için teminat isteyince sarı-kırmızılılar çileden çıktı.

Galatasaray, bunun son teklif olduğunu iletip düşünme süresi tanıdı. Yönetici Abdullah Kavukcu İstanbul'a dönerken artık Napoli Başkanı De Laurentiis'in kararı bekleniyor.

DE LAURENTİİS'İN KARARI BEKLENİYOR

İtalyan ekibine taraftarlar da bu konuda baskı uyguluyor.

Napoli taraftarı sosyal medyada, başkanlarının teklifi kabul etmemesini eleştirirken kritik tarih olan 15 Temmuz da geldi çattı.

KADER HAFTASI...

Oyuncunun serbest kalma bedelinin ortadan kalkacağı tarih öncesinde Galatasaray, bu transferi bitirmek istiyor.

Bu hafta Napoli'nin geri dönüşüne göre Galatasaray da transferde rotasını çizecek.

Ya Osimhen gelecek ya da yönetim dümeni başka bir yıldıza kıracak.