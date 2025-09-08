Galatasaray'da Victor Osimhen seferberliği

75 milyon euro rekor bonservis bedeliyle transfer edilen Victor Osimhen’in milli takım kampında sakatlanması, Galatasaray’da yürekleri ağızlara getirdi.

Nijerya’nın Ruanda ile oynadığı maçın 36. dakikasında sekerek oyundan çıkmak zorunda kalan yıldız futbolcunun kaval kemiğinde, darbeye bağlı ezilme olduğu açıklandı.

GALATASARAY İSTANBUL'A GETİRİYOR

Galatasaray, Nijerya'nın Ruanda ile oynadığı maçta sakatlanan Victor Osimhen için harekete geçti.

Sarı-kırmızılılar, Ruanda maçında sakatlık yaşayan Osimhen'i İstanbul'a getirmek için Nijerya'ya özel uçak yolladı.

Osimhen'in bugün İstanbul'da olması bekleniyor.

DİREKT SAĞLIK KONTROLÜNE GİRECEK

Nijeryalı futbolcu, direkt olarak sağlık kontrolüne girecek.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, cumartesi akşamı katıldığı canlı yayında şu ifadeleri kullanmıştı:

Osimhen için, Osimhen'e ulaştık. Ayağında bir ağrı olduğunu öğrendik. Tam olarak ne durumda olduğunu bilmiyoruz. Şu anda Abdullah Kavukcu ile konuştum. Oyuncuya ulaştılar. Mümkün olursa en kısa sürede buraya getirip kontrollerini yapmak istiyoruz. Yarın daha net belli olacaktır. Ağrısı var. 2 gün sonraki maça çıkabilecek durumda değil. Ne durumda olduğunu göreceğiz. Bizim için üzücü oldu. Umarım önemli bir şeyi yoktur. Korkularım var hep milli takıma gönderirken, bu akşam bunu yaşadık biraz."