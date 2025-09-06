Victor Osimhen, Milli takımda sakatlandı

Victor Osimhen şoku...
Afrika Dünya Kupası Elemeleri'nde karşı karşıya gelen Nijerya ile Ruanda kozlarını paylaştı.
Galatasaray forması giyen Nijeryalı milli futbolcu Victor Osimhen, maça ilk 11'de başladı.
SAKATLIK GEÇİRDİ
Nijeryalı yıldız Victor Osimhen, müsabakanın 36. dakikasında ceza sahası çizgisinin sağında rakibinin yaptığı faul sonrası acı içinde yerde kaldı.
Osimhen, sakatlık yaşamasının ardından oyundan çıktı.
BUZ TEDAVİSİ UYGULANDI
Sakatlığı nedeniyle kenara gelen Victor Osimhen'e, Nijerya teknik heyeti, moral olarak destek oldu.
Osimhen'in ayağına burada buz tedavisi uygulandı.
SAKATLIĞI İÇİN AÇIKLAMA
Osimhen'in sakatlığı için Nijerya'dan açıklama geldi.
Milli takımın teknik direktörü Eric Chelle, maçın ardından yaptığı açıklamada, Osimhen'in durumunun yarın (pazar) belli olacağını söyledi.
Chelle, "Osimhen, ayak bileğinde ağrı hissetti. Durumuna yarın bakacağız" dedi.