Galatasaray'da Victor Osimhen sakatlandı! Okan Buruk'tan açıklama geldi

Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen, Nijerya-Ruanda maçında sakatlandı.

Golcü futbolcu, sakatlık yaşadıktan sonra oyuna devam edemedi ve 36. dakikada kenara geldi.

Nijeryalı golcünün sakatlandığı an, Galatasaraylı taraftarları korkuttu.

BURUK SON BİLGİYİ VERDİ

Dünyaca ünlü golcünün son durumuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ise, Nijerya-Ruanda maçında sakatlanan Victor Osimhen ile ilgili son gelişmeleri NOW TV'ye konuk olduğu canlı yayında anlattı.

Tam olarak ne olduğunu bilmediklerini söyleyen Buruk, en kısa zamanda Osimhen'i Türkiye'ye getirip kontrolleri yaptırmak istediklerini belirtti.

Buruk ayrıca Osimhen'in Nijerya'nın 2 gün sonra oynayacağı milli maçta Osimhen'in süre almasının mümkün olmadığını da sözlerine ekledi.

"AĞRISI VAR, 2 GÜN SONRAKİ MAÇA ÇIKABİLECEK DURUMDA DEĞİL"

Okan Buruk'un konuyla ilgili ifadeleri şöyle:

"Osimhen'e ulaştık. Aldığımız bilgi ayağında bir ağrı olduğu. Hiçbir şeyi yok diyemeyiz, tam olarak ne olduğunu da bilmiyoruz. Ayağında ağrı olduğu ve bunu net bir şekilde hissettiğini öğrendik.



Abdullah Kavukcu ile konuştum, oyuncuya ulaştılar. Kulüp doktorumuz, doktorlarına ulaştı. Mümkün olursa en kısa zamanda buraya getirip kontrollerini yaptırmak istiyoruz. Ağrısı var, 2 gün sonraki maça çıkabilecek durumda değil.

"KORKULARIM VAR HEP MİLLİ TAKIMA GÖNDERİRKEN, BU AKŞAM BUNU YAŞADIK"