Galatasaray'da Victor Osimhen'in alternatifi belirlendi

Haber Merkezi

Galatasaray'ın bu sezonki şampiyonluğunda en büyük pay sahiplerinden biri hiç kuşku yok ki dünyaca ünlü golcü Victor Osimhen'di.

Attığı gollerle sarı-kırmızılara 25. şampiyonluk sevinci yaşatan Osimhen'in geleceği ise henüz netleşmedi.

FORVET TRANSFERİNDE SON DURUM

Gelen teklifleri değerlendiren Osimhen'in yakın zamanda kararını bildirmesi beklenirken Galatasaray da alternatif planları masada tutuyor.

Bu kapsamda Chelsea’de forma giyen 23 yaşındaki Senegalli forvet Nicolas Jackson'ın ismi ön plana çıktı.

ALTERNATİF NİCOLAS JACKSON

Osimhen transferinde pürüz çıkarsa, Chelsea ile resmi temas kurulacak.

Futbola ülkesinde başlayan ardından İspanya'da forma giyen Jackson, 50 milyon euro değere sahip.

Jackson’ın düzenli oynayabileceği bir takımda forma giymeye sıcak baktığı, Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi'nde olmasından dolayı Türkiye'ye gelebileceği öne sürüldü.

OSIMHEN'E HABER YOLLANDI

Öte yandan Galatasaray yönetimi Osimhen'e bir an önce karar vermesi için mesaj gönderdi.

Osimhen'e, Galatasaray yönetimi "Artık bir karar vermeni bekliyoruz. Transfer planımızı sana göre yapacağız" diyerek haber yolladı.

Osimhen'in Galatasaray yönetimine cevabının "Bana 1 hafta daha süre verin" olduğu belirtildi.