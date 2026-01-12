Galatasaray'da Victor Osimhen'in dönüş tarihi belli oldu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Galatasaray, başta Süper Kupa finali olmak üzere en büyük sıkıntıyı forvette çekiyor.

Mauro Icardi'nin hem kilo fazlası hem yeni sözleşme imzalamadığı için moralsiz olması, takımdaki performansını da düşürdü.

Afrika Kupası'na giden Victor Osimhen'in yokluğu şimdi daha çok aranıyor.

GALATASARAY OSIMHEN'İ ARAMAYA BAŞLADI

27 yaşındaki oyuncu, Afrika Kupası'nda çıktığı 5 maçta 4 gol, 2 asistle parladı. Nijerya'yı attığı gollerle Afrika Uluslar Kupası'nda yarı finale taşıdı.

Nijerya yarı finalde 14 Ocak'ta Fas ile oynayacak.

Kaybederse üçüncülük maçı 17 Ocak'ta, kazanırsa final maçı 18 Ocak'ta oynanacak.

EN ERKEN 18 OCAK'TA DÖNECEK

Osimhen'in dönüşü en erken 18 Ocak'ta olacak.

Taraftar, Osimhen'in dönüşünü sabırsızlıkla bekliyor.

Galatasaray forması altında bu sezon 16 maçta süre bulan Osimhen, 12 kez ağları havalandırdı.