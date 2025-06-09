Galatasaray'da Victor Osimhen'in transferi olmazsa adaylar hazır

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Galatasaray, Victor Osimhen'den beklediği yanıtı alamaması durumunda forvet hattı için yeni yollar arıyor...

Bu kapsamda Osimhen transferi olmazsa sarı-kırmızılılar yine aynı tarzdaki 2 oyuncuyu listeye aldı.

OSIMHEN OLMAZSA ALTERNATİFLER HAZIR

Osimhen'in olmadığı senaryoya da hazırlanan Galatasaray'ın B planında Lille’den Jonathan David ile Leverkusen’den Victor Boniface var.

Fransız ekibinden bonservissiz ayrılacak 25 yaşındaki Kanadalı imzaya daha yakın...

Almanya’da umduğunu bulamayan 24 yaşındaki Nijeryalı için ise yakın arkadaşı Osimhen’in referans olması bekleniyor.

DAVID VEYA BONIFACE

25 yaşındaki Jonathan David, 2020-2025 arası Lille formasıyla 232 resmi maça çıkarken 109 gol attı, 30 asist yaptı ve Fransa Ligue 1'de de şampiyonluk kazandı.

Son olarak Victor Boniface ise bu sezon tüm kulvarlarda 27 maça çıktı.

Boniface, 11 gol ve 2 asistlik istatistik yakaladı.