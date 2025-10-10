Galatasaray'da Wilfried Singo erken dönebilir

Beşiktaş derbisinde sakatlanarak oyundan çıkan Wilfried Singo'nun tedavi sürecinde gelişmeler yaşanıyor.

Şampiyonlar Ligi'nde 22 Ekim'deki Bodo/Glimt maçında sahada olmak isteyen Singo, sarı-kırmızılı ekibin sağlık heyeti ile el ele verip beklenenden erken iyileşmek için yoğun bir tedavi programı uyguluyor.

İYİLEŞMESİ İÇİN YOĞUN MESAİ HARCANIYOR

Beşiktaş derbisinde geçirdiği sakatlığın normal şartlarda iyileşme süresi üç hafta.

Ancak Fildişili oyuncunun tedavisi için yoğun mesai harcanıyor.

Bu sezon sarı-kırmızılı takımla 7 maça 24 yaşındaki sağ bek, 1 asistlik performans sergiledi.