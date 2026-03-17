Galatasaray'da yeni joker Singo: Davinson Sanchez'in yerine oynayacak!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Wilfried Singo'yu son maçlarda adeta bir joker olarak kullanıyor.

Liverpool önünde sağ bekte oyunu domine eden Fildişili futbolcu, Abdülkerim Bardakcı'nın yokluğunda Başakşehir karşısına ise stoperde çıktı.

LIVERPOOL'A KARŞI STOPERDE OLACAK

Zaman zaman orta sahada da kısa süreli şans bulan Singo, çarşamba günü de Liverpool rövanşında Davinson Sanchez'in yokluğunda savunmanın ortasına geçecek.

'NEREDE GÖREV VERİLİRSE OYNARIM'

Singo, Başakşehir maçı sonrası yaptığı açıklamada, "Daha önce de söyledim. Benim için mevki fark etmiyor. Hocamız nerede görev verirse takıma yardımcı olmak isterim." diye konuştu.

21 MAÇTA 1 GOL 1 ASİSTLE OYNADI

Galatasaray forması altında bu sezon 21 maçta süre bulan 25 yaşındaki savunma oyuncusu, 1 gol attı ve 1 asist yaptı.