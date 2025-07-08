Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları sürdü

Galatasaray, 2025-2026 sezonu hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanlarla sürdürdü.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde gerçekleşen sabah idmanı laktat testi ve topa sahip olma çalışmasıyla gerçekleşti.

Topla ısınmayla başlayan akşam idmanı ise, dört grup halinde 5’e 1 pas çalışmasıyla devam etti.

TURNUVA YAPILDI

Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, dört takımlı turnuvayla sona erdi.

İKİ İDMAN YAPILACAK

Sarı-kırmızılılar, bugün saat 12.30 ve 18.30’da yapacağı idmanlarla hazırlıklarını sürdürecek.